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Путін перевів розрахунки за газ із “недружніми країнами” в рублі, щоб укріпити валюту РФ

23/03/2022 20:09

Президент Росії Володимир Путін доручив надалі приймати оплату за поставлений “недружнім країнам” російський газ лише в рублях.

Про це з посиланням на російське державне агентство ТАСС повідомляє “Європейська правда“.

Усі закордонні споживачі “повинні мати можливість проведення платежів за російський газ у рублях”, заявив президент держави-агресора.

При цьому він запевнив, що Росія продовжить постачати газ відповідно до обсягів і цін за контрактами.

“За останні кілька тижнів, як ви знаєте, низкою західних країн були ухвалені нелегітимні рішення по так званому замороженню російських активів. Цим колективний Захід фактично підвів риску під надійністю своїх валют… Тепер у світі кожен знає, що зобов’язання у доларах та євро можуть бути невиконані”, – заявив президент РФ.

Путін сказав, що можливість проведення оплати в російських рублях за поставлений газ у “недружні країни” має бути здійснено в “найкоротші терміни”.

Як пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, на думку аналітиків, такий крок Путіна – це спроба зіграти на енергетичних потребах ЄС для ослаблення санкційного тиск.

Також рішення очільника РФ прокоментував голова офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, це “спроба укріпити російський рубль та оголосити економічну війну ЄС”.

Втім, Захід може завдати удару по Росії, запровадивши нафтове ембарго, яке призведе до падіння її економіки.

Як відомо, Україна та ще низка держав наполягають на забороні імпорту енергоресурсів із Росії в Євросоюз. Адже постійний дохід від продажу газу та нафти (по кілька сотень мільйонів євро кожного дня!) допомагає президенту РФ Володимиру Путіну фінансувати війну з Україною і запобігає дефолту.

Євросоюз на тлі гострої конфронтації в стосунках з Москвою налаштований упродовж п’яти років позбутися енергетичної залежності від Росії.

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц вже заявив, що виступає проти бойкоту імпорту енергоресурсів із Росії.

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