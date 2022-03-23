Повітряні сили розміняли другу сотню збитих рашистських літаків

Уламки збитої над Вінниччиною крилатої ракети "Іскандер"

За добу 22 березня протиповітряна оборона ЗСУ збила 6 ворожих літаків, таким чином довівши їх лік до 100 й більше, але на цьому не зупинилася і завдала ворогу ще й інших суттєвих втрат у небі.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

“Ударна авіація Повітряних сил ЗСУ завдала ударів по наземних цілях: скупченню техніки та живій силі ворога. Винищувачі здійснювали прикриття з повітря і збили дві крилаті ракети ворога.

Символічно, що сотий, ювілейний літак окупантів – на рахунку героїчних захисників міста-героя Маріуполя.

Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ звітує про збиття одного БПЛА та однієї крилатої ракети. Ще одна – на рахунку воїна десантно-штурмових військ, який знищив «крилату» із ПЗРК“, – повідомив речник ПС.

Він також розповів, що “справжнє пекельне небо для повітряних терористів” влаштували зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗС України:

“На їх рахунку – 11 повітряних цілей: п’ять літаків, один вертоліт, чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня та одна крилата ракета”.

Отже, загальні втрати рашистських військ за добу 22 березня становлять:

літаки – 6;

вертольоти – 1;

БпЛА (ОТР) – 5;

крилаті ракети – 5.

Як писала “Новинарня“, станом на ранок 22 березня Генштаб ЗСУ звітував про загалом 99 знищених літаків РФ. А отже, з урахуванням здобутків цієї доби кількість ліквідованих винищувачів, штурмовиків та бомбардувальників уже перевалила за сотню.

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