Повітряні сили розміняли другу сотню збитих рашистських літаків

За добу 22 березня протиповітряна оборона ЗСУ збила 6 ворожих літаків, таким чином довівши їх лік до 100 й більше, але на цьому не зупинилася і завдала ворогу ще й інших суттєвих втрат у небі.
Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
Символічно, що сотий, ювілейний літак окупантів – на рахунку героїчних захисників міста-героя Маріуполя.
Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ звітує про збиття одного БПЛА та однієї крилатої ракети. Ще одна – на рахунку воїна десантно-штурмових військ, який знищив «крилату» із ПЗРК“, – повідомив речник ПС.
Він також розповів, що “справжнє пекельне небо для повітряних терористів” влаштували зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗС України:
“На їх рахунку – 11 повітряних цілей: п’ять літаків, один вертоліт, чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня та одна крилата ракета”.
Отже, загальні втрати рашистських військ за добу 22 березня становлять:
Як писала “Новинарня“, станом на ранок 22 березня Генштаб ЗСУ звітував про загалом 99 знищених літаків РФ. А отже, з урахуванням здобутків цієї доби кількість ліквідованих винищувачів, штурмовиків та бомбардувальників уже перевалила за сотню.
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