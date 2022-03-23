Померла колишня держсекретар США Мадлен Олбрайт

Мадлен Олбрайт

У середу, 23 березня, померла американська державна діячка та політик Мадлен Олбрайт, яка була 64-м держсекретарем Сполучених Штатів за часів президента-демократа Білла Клінтона.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на заяву родини Олбрайт.

“Мадлен Олбрайт, яка була біженкою від нацистської Німеччини й радянського комунізму і стала першою жінкою на посаді держсекретаря США, померла в середу у віці 84 років”, – зазначається в повідомленні.

Причиною смерті стали наслідки онкологічного захворювання.

Біографічна довідка

Мадлен Олбрайт (уроджена Марія Корбелова, етнічна чешка, народилася в Празі 1937 року) очолювала Державний департамент США у 1997-2001 роках, ставши на той час найбільш високопоставленою жінкою в політиці США за всю історію.

До цього вона також обіймала високі дипломатичні посади, в тому числі в період із 1993 по 1997 роки працювала постійною представницею США при ООН.

На посаді глави Держдепу Олбрайт була прихильницею жорсткого курсу Сполучених Штатів у міжнародних відносинах, виступала за посилення позицій США в НАТО, за всебічний захист інтересів США, не зупиняючись і перед застосуванням військової сили. Під час її роботи Штати й НАТО вступили у війну проти Сербії через конфлікт навколо Косова, захищаючи албанців від геноциду; завдавали ударів в Іраку проти режиму Саддама Хусейна тощо. Також тоді були підірвані посольства США в Кенії і Танзанії.

Крім іншого, під тиском Олбрайт Україна була змушена піддатися тискові Вашингтона й відмовитися від участі в російському контракті спорудження АЕС в іранському місті Бушер.

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