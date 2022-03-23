Home / Світ / Америка / Померла колишня держсекретар США Мадлен Олбрайт

Померла колишня держсекретар США Мадлен Олбрайт

23/03/2022 21:33

У середу, 23 березня, померла американська державна діячка та політик Мадлен Олбрайт, яка була 64-м держсекретарем Сполучених Штатів за часів президента-демократа Білла Клінтона.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на заяву родини Олбрайт.

“Мадлен Олбрайт, яка була біженкою від нацистської Німеччини й радянського комунізму і стала першою жінкою на посаді держсекретаря США, померла в середу у віці 84 років”, – зазначається в повідомленні.

Причиною смерті стали наслідки онкологічного захворювання.

Біографічна довідка

Мадлен Олбрайт (уроджена Марія Корбелова, етнічна чешка, народилася в Празі 1937 року) очолювала Державний департамент США у 1997-2001 роках, ставши на той час найбільш високопоставленою жінкою в політиці США за всю історію.
До цього вона також обіймала високі дипломатичні посади, в тому числі в період із 1993 по 1997 роки працювала постійною представницею США при ООН.

На посаді глави Держдепу Олбрайт була прихильницею жорсткого курсу Сполучених Штатів у міжнародних відносинах, виступала за посилення позицій США в НАТО, за всебічний захист інтересів США, не зупиняючись і перед застосуванням військової сили. Під час її роботи Штати й НАТО вступили у війну проти Сербії через конфлікт навколо Косова, захищаючи албанців від геноциду; завдавали ударів в Іраку проти режиму Саддама Хусейна тощо. Також тоді були підірвані посольства США в Кенії і Танзанії.

Крім іншого, під тиском Олбрайт Україна була змушена піддатися тискові Вашингтона й відмовитися від участі в російському контракті спорудження АЕС в іранському місті Бушер.

Читайте також:
Гілларі Клінтон офіційно стала першою жінкою – кандидатом у президенти США

Унікальних переглядів: 69
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Уряд спростив проходження гуманітарної допомоги в Україну з-за кордону

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо спрощення ввезення гуманітарної допомоги з-за кордону. Згідно з прийнятою постановою для ввезення гуманітарної допомоги з 23 березня потрібен лише один документ — декларація,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse