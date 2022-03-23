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Окупанти знову вдарили по Києву: одна людина загинула, двоє госпіталізовані

23/03/2022 18:55

Окупанти знову вдарили по Києву: одна людина загинула, двоє госпіталізовані.

Про це надвечір у середу, 23 березня, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Друзі! Дорогі кияни! Ворог продовжує обстрілювати столицю. Буквально нещодавно обстрілу зазнала парковка торгового центру в Подільському районі. Одна людина загинула, двох постраждалих госпіталізували”, – йдеться в повідомленні.

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