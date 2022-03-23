У боях під Охтиркою загинув офіцер ППО Віктор Сушков

Фото: Обозреватель

Захищаючи українське небо від ворога, загинув офіцер Сил протиповітряної оборони Віктор Сушков. Йому було 30 років.

Про це повідомило видання “Обозреватель”.

“Уродженець Єнакієвого Віктор Сушков уже раз втратив малу батьківщину через російського агресора. І свідомо обрав шлях військового й пишався тим, що може захищати батьківщину. Служив в одній із військових частин на Дніпропетровщині. Торік створив родину з коханою дівчиною, яка працює в нашому виданні. Молодята мріяли про діток. Але на заваді втіленню мрій та довгому й щасливому життю разом стала війна”, – йдеться в повідомленні.

Саме під час виконання бойового завдання на Сумщині, під містом Охтирка, Віктор Сушков загинув. Перед тим він встиг збити смертоносну ракету і врятувати десятки, а може, й сотні життів українців.

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