НАТО розгорне бойові групи в чотирьох країнах на східному фланзі Альянсу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив у середу, що лідери Альянсу на саміті в четвер погодять створення чотирьох нових бойових груп у країнах східного флангу.
Про це генсек НАТО сказав на брифінгу в середу, 23 березня, напередодні саміту.
“Першим кроком є розгортання 4 нових бойових груп НАТО в Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині”, – заявив Столтенберг, якого цитує “Європейська правда”.
“Я очікую, що лідери погодяться посилити позицію НАТО у всіх сферах, при цьому значно посиливши східну частину альянсу на суші, у повітрі та на морі”, – відзначив Столтенберг.
Він сказав, що з новими бойовими групами та існуючими силами в країнах Балтії та Польщі НАТО матиме вісім багатонаціональних угруповань уздовж східного флангу Альянсу.
Читайте також:
НАТО надасть Україні обладнання для захисту від хімічних, біологічних та ядерних загроз
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!