НАТО розгорне бойові групи в чотирьох країнах на східному фланзі Альянсу

Єнс Столтенберг. Фото: пресслужба НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив у середу, що лідери Альянсу на саміті в четвер погодять створення чотирьох нових бойових груп у країнах східного флангу.

Про це генсек НАТО сказав на брифінгу в середу, 23 березня, напередодні саміту.

“Першим кроком є розгортання 4 нових бойових груп НАТО в Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині”, – заявив Столтенберг, якого цитує “Європейська правда”.

“Я очікую, що лідери погодяться посилити позицію НАТО у всіх сферах, при цьому значно посиливши східну частину альянсу на суші, у повітрі та на морі”, – відзначив Столтенберг.

Він сказав, що з новими бойовими групами та існуючими силами в країнах Балтії та Польщі НАТО матиме вісім багатонаціональних угруповань уздовж східного флангу Альянсу.

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