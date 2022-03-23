На Сумщині окупанти відмовляються воювати зі ЗСУ і тікають, – СумОВА

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У Сумській області російські інтервенти відмовляються брати участь в бойових діях. Це вже другий такий випадок з початку війни, зафіксований у регіоні.

Про це вдень у середу, 23 березня, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

“Деякі підрозділи російських військ розвертаються і йдуть назад, відмовляючись воювати. Це за час війни у нас вже другий такий випадок організованої відмови російських військових брати участь в геноциді українців. Під час спілкування з одним із командирів стало відомо, що ані він, ані його бійці не мають бажання воювати в Україні”, – сказав голова ОВА.

Живицький також окреслив оперативну обстановку на Сумщині.

“Зараз у деяких населених пунктах Сумщини ідуть бої. Було обстріляно і далі продовжуються атаки на південне передмістя Сум. Працюють “Гради”, вони б’ють по тих же напрямках. Вчора тривали бої в передмісті Тростянця, далі бої вже перемістились на територію самої громади. Міську лікарню обстріляли. Вчора убили літню жінку, яка їхала з чоловіком до лікарні. Немає можливості ховати загиблих, жахлива ситуація. У місті, в тому числі у моргах, немає електроенергії”, – сказав він.

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