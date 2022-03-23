На Луганщині відкрили низку кримінальних проваджень через колабораціонізм

За процесуального керівництва Сватівської та Старобільської окружних прокуратур Луганської області зареєстрована низка кримінальних проваджень за фактом колабораційної діяльності.
Про це вранці в середу, 23 березня, повідомила пресслужба офісу генпрокурора.
За даним слідства, у березні 2022 року три громадянина України добровільно вступили на посади голів так званих “Сватівської, Білокуракинської та Троїцької райдержадміністрацій “ЛНР”.
Зараз вони виконують організаційно-розпорядчі функції у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території.
Крім того, мешканці смт Марківка Старобільського району Луганської області шляхом співпраці з загарбниками здійснюють встановлення та утвердження тимчасової окупації селища.
Зараз семеро громадян України добровільно обійняли посади у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території Марківщини – так званій “Адміністрації Марківського району “ЛНР”.
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