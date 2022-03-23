На Київщині окупант переїхав танком полковника ЗС РФ, звинувативши його в масовій загибелі своїх колег

У Київській області окупант переїхав танком свого командира полковника ЗС РФ Юрія Мєдвєдєва, звинувативши його в масовій загибелі російських військових.
Про це у середу, 23 березня, повідомив журналіст Роман Цимбалюк у фейсбуці.
“Дві батальйонні тактичні групи 37-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 69647, Кяхта, Бурятія) під час бойових дій в районі Макарова на Київщині із понад 1,5 тис. військових втратили біля 50% особового складу, дуже багато солдатів отримали травми різної тяжкості.
Військовослужбовці танкового батальйону 37 омсбр звинуватив в загибелі своїх колег командира бригади полковника Юрія Мєдвєдєва. Вибравши зручний момент під час бою, він переїхав командира танком , той отримав травми обох ніг. Зараз полковник Мєдвєдєв перебуває в лікарні в Білорусі і очікує на грошову компенсацію за бойову травму під час виконання “спеціальної операції зі захисту Донбасу”, – написав Цимбалюк.
Зазначається, що полковник Мєдвєдєв нагороджений орденом мужності.
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