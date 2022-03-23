На Харківщині українська ППО збила ще два російські літаки

Ілюстративне фото: пресцентр ГШ ЗСУ

Українські засоби протиповітряної оборони збили ще два російські літаки. Цілі були вражені в Харківській області.

Про це в середу, 23 березня, інформує пресцентр повітряного командування “Схід”.

“Південно-східний регіон Харківщини стає другою Чорнобаївкою. Завдяки зенітним ракетним комплексам Повітряних сил. Вже традиційно день за днем на цьому напрямку ворог втрачає свої літаки. Сьогодні зранку воїни протиповітряної оборони “приземлили” ще дві пташки окупантів, що несли смерть мирним містам”, – йдеться в повідомленні.

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