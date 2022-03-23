На Чернігівщині сили спротиву знищили ворожого “Тигра”. ФОТО

У Чернігівській області сили спротиву знищили російський багатоцільовий бронеавтомобіль “Тигр”.

Про це вранці в середу, 23 березня, інформує пресслужба оперативного командування “Північ”.

“Чернігівщина не дарма зветься краєм партизанської слави, адже люди стають на захист своєї землі разом зі Збройними силами України. Так, силам спротиву Сіверщини разом із місцевими патріотами вдалося знищити російський “Тигр”. Втрати ворога уточнюються”, – йдеться в повідомленні.

< ► > Фото: пресслужба оперативного командування "Північ"

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