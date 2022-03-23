На Чернігівщині окупанти розповсюджують пропагандистські листівки

Фото: ОК "Північ"

На Чернігівщині в прикордонних регіонах окупанти взялися розповсюджувати пропагандистські листівки.

Про це в середу, 23 березня, повідомили в пресслужбі оперативного командування “Північ”.

“В прикордонних населених пунктах Чернігівської області окупанти розповсюджують пропагандистські листівки, де запевняють, що росія не воює з мирним населенням, а гарантує їм безпеку та свободу слова”, – йдеться в повідомленні.

“Наші українські люди не піддаються на такі заклики, адже бачать і розуміють, що підступним загарбникам вірити не можна, їхнє слово не коштує нічого. Тому, «братья-славянє», ваш маршрут вашого руху вже прокладений руським воєнним кораблем”, – додали в ОК.

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