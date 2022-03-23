Літаки, БПЛА, крилаті ракети: Генштаб прозвітував про уражені за добу повітряні цілі ворога

Уламки збитого над Харковом літака, 7 березня 2022 року

Українські захисники здійснюють відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття важливих об’єктів нашої держави і угруповань військ. За минулу добу атаковано 17 цілей ворога.

Про це вранці в середу, 23 березня, інформує пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

“За попередню добу було уражено понад 17 повітряних цілей ворога (шість літаків, п’ять БПЛА, вертоліт та п’ять крилатих ракет. Крім того, авіація Повітряних сил завдавала нищівних ударів по скупченню техніки і живої сили противника та здійснювали ураження ворожих крилатих ракет”, – йдеться в повідомленні.

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