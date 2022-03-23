Лавров заявив, що відправка миротворців в Україну стане прямим зіткненням РФ і НАТО

Глава МЗС РФ Сергій Лавров. Фото: Reuters

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що відправка миротворців в Україну може призвести до прямого зіткнення між РФ і НАТО.

Про це “дипломат” сказав, виступаючи перед студентами Московського державного інституту міжнародних відносин, інформує “Європейська правда” вдень у середу, 23 березня.

“Наші польські колеги вже заявили, що зараз буде саміт НАТО, треба направляти миротворців. Вони, сподіваюся, розуміють, про що йдеться. Це буде те саме пряме зіткнення російських і натовських збройних сил, якого всі не те що хотіли уникнути, а говорили, що ніколи не має відбутися взагалі”, – сказав він.

Нагадаємо, нещодавно Польща заявила, що в Україну слід відправити міжнародну миротворчу місію та надати їй засоби для захисту.

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