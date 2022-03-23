Загарбники обстріляли два райони Києва: пошкоджені будівлі, є травмовані

Фото: Микола Поворозник/Facebook

У Києві внаслідок обстрілу російськими військами пошкоджені торговий центр, приватні будинки і багатоповерхівка у Святошинському та Шевченківському районах, четверо людей травмовані.

Про це вранці в середу, 23 березня, інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації.

“Вночі зазнав обстрілу торговий центр та приватний сектор у Святошинському районі. Пожежі ліквідовано, постраждалих не виявлено. Пошкоджено приміщення торгового центру та два приватних будинки”, – розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Зранку обстрілу зазнав Шевченківський район.

“На місці працюють рятувальники та медики. Наразі є загоряння кількох приватних будинків та в багатоповерхівці. Четверо людей травмовані. Інформація про постраждалих та характер руйнувань – уточнюється”, – йдеться в повідомленні.

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