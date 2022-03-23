ДБР порушило справу щодо митників, які випустили Суркісів за кордон із вантажем готівки

Григорій Суркіс

Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження щодо інспекторів митного посту “Вилок” Закарпатської митниці, які 26 лютого пропустили без перевірки за кордон машини бізнесменів Григорія та Ігоря Суркісів – нардепа від “ОПЗЖ” та президента ФК “Динамо”.

Про це в середу, 23 березня, повідомила пресслужба ДБР.

З’ясувалось, що митники не оглянули багаж та особисті речі, не виконали інші дії передбачені законодавством під час воєнного стану. Декларування коштів та речей під час митного оформлення не проводилось.

Водночас, за даними ЗМІ, вже на угорському митному пості Суркіси та їхні супутниці задекларували великі суми готівки. Йдеться про мільйони доларів.

Митників підозрюють у зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

За повідомленнями деяких ЗМІ, Суркіси перевезли через кордон готівку на суму $17,6 млн.

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