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Білорусь висилає частину українських дипломатів та закриває генконсульство України в Бресті

23/03/2022 15:36

Влада Білорусі ухвалила рішення про видворення частини українських дипломатів і закриття генерального консульства України в Бресті.

Про це в середу, 23 березня, повідомили в Міністерстві закордонних справ Білорусі, передає держагентство “БелТА”.

“Українське посольство продовжить роботу в Білорусі у форматі 1+4, тобто посол та чотири співробітники”, – заявив речник Міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Глаз.

Діяльність низки співробітників посольства та генконсульства України в Білорусі була несумісною з дипстатусом, заявили в МЗС Білорусі.

Окрім того, як заявили в МЗС, Білорусь дозволила до 15 квітня безвізовий в’їзд з України громадянам цієї країни та інших держав, які намагаються залишити зону бойових дій.

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Україна

Білорусь висилає частину українських дипломатів та закриває генконсульство України в Бресті

Влада Білорусі ухвалила рішення про видворення частини українських дипломатів і закриття генерального консульства України в Бресті. Про це в середу, 23 березня, повідомили в Міністерстві закордонних справ Білорусі, передає...

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