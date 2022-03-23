Білорусь висилає частину українських дипломатів та закриває генконсульство України в Бресті

Влада Білорусі ухвалила рішення про видворення частини українських дипломатів і закриття генерального консульства України в Бресті.
Про це в середу, 23 березня, повідомили в Міністерстві закордонних справ Білорусі, передає держагентство “БелТА”.
“Українське посольство продовжить роботу в Білорусі у форматі 1+4, тобто посол та чотири співробітники”, – заявив речник Міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Глаз.
Діяльність низки співробітників посольства та генконсульства України в Білорусі була несумісною з дипстатусом, заявили в МЗС Білорусі.
Окрім того, як заявили в МЗС, Білорусь дозволила до 15 квітня безвізовий в’їзд з України громадянам цієї країни та інших держав, які намагаються залишити зону бойових дій.
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