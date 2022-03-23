У Білорусі вздовж українського кордону продовжують стягувати військову техніку

У Білорусі триває активне переміщення російської та білоруської військової техніки і подальше її накопичення вздовж українського кордону.
Про це вранці в середу, 23 березня, інформує пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.
Однак також зазначається, що “представники опозиційних сил і небайдужі громадяни, які засуджують сприяння нелегітимній владі з боку Російській Федерації у війні з Україною, частково вивели з ладу залізничне сполучення між республікою Білорусь та Україною”.
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