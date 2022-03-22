Звіт ППО за добу 21 березня: збили літак, гелікоптери, БПЛА й кілька ракет

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За добу 21 березня протиповітряна оборона ЗСУ збила 1 ворожий літак, 2 вертольоти, 6 БПЛА ОТР та кілька крилатих ракет.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил.

Як зазначається в повідомленні, кількість збитих ракет ще уточнюється.

У Повітряних силах відзначили, що 21 березня російські окупанти наростили свою авіаційну присутність у повітряному просторі України.

“Окрім застосування багатьох безпілотних літальних апаратів, противник використовує бомбардувальну, штурмову та винищувальну авіацію, крилаті та балістичні ракети на різних напрямках.

Авіацією Повітряних сил здійснено десятки літаковильотів – із повітряними боями, перехопленнями та ударами по колонах і скупченню техніки рашистів”, – повідомили в КПС.

Як писала “Новинарня“, в попередні дві доби Командування Повітряних сил відзначало зниження інтенсивності ворожих нальотів.

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