ЗСУ збили два бойові літаки РФ на Слобожанському напрямку

Сили Протиповітряної оборони ЗСУ знищили три цілі на Слобожанському напрямку.
Про це вдень у вівторок, 22 березня, повідомила пресслужба ПвК “Схід”.
“Підрозділами, що перебувають в оперативному підпорядкуванні однієї з зенітних ракетних частин Дніпропетровщини, сьогодні знищено три повітряних цілі на Слобожанському напрямку”, – йдеться в повідомленні.
Сили ППО збили ворожий безпілотник та два бойові літаки країни-агресора.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 27 – 22.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!