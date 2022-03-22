ЗСУ збили два бойові літаки РФ на Слобожанському напрямку

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Сили Протиповітряної оборони ЗСУ знищили три цілі на Слобожанському напрямку.

Про це вдень у вівторок, 22 березня, повідомила пресслужба ПвК “Схід”.

“Підрозділами, що перебувають в оперативному підпорядкуванні однієї з зенітних ракетних частин Дніпропетровщини, сьогодні знищено три повітряних цілі на Слобожанському напрямку”, – йдеться в повідомленні.

Сили ППО збили ворожий безпілотник та два бойові літаки країни-агресора.

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