Захисники Маріуполя знищили чотири танки, ББМ і піхоту рашистів. ВІДЕО

Чотири російські танки, кілька одиниць ворожої бронетехніки та піхоту окупантів знищили бійці полку спецпризначення “Азов” під час вуличних боїв у Маріуполі.
Про це вдень у вівторок, 22 березня, повідомляє пресслужба “Азова”.
“Під час бою на вулицях Маріуполя було знищено чотири танки та кілька одиниць ворожої бронетехніки”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що “азовські” танкісти в котре показали ворогу, хто “господар на вулицях міста і відправили окупантів в пекло“.
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