Військові РФ масово відмовляються брати участь у війні проти України, – Генштаб

Випадки відмови військовослужбовців збройних сил Російської Федерації брати участь у війні проти України набули масовості.
Про це ввечері у вівторок, 22 березня, інформує пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.
“У 155-й окремій бригаді морської піхоти РФ із початку війни близько 220 військовослужбовців відмовились брати участь в збройній агресії проти України.
Всього в період з 24 лютого загинуло близько 50 та поранено близько 110 військовослужбовців цієї частини.
Також неабиякий резонанс у російському суспільстві викликає загибель в російсько-українській війні вищих і старших офіцерів“, – йдеться в повідомленні.
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