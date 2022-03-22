Військові РФ масово відмовляються брати участь у війні проти України, – Генштаб

Убитий російський окупант К. Ільясов. Фото: пресслужба 93-ї омбр

Випадки відмови військовослужбовців збройних сил Російської Федерації брати участь у війні проти України набули масовості.

Про це ввечері у вівторок, 22 березня, інформує пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

“У 155-й окремій бригаді морської піхоти РФ із початку війни близько 220 військовослужбовців відмовились брати участь в збройній агресії проти України.

Всього в період з 24 лютого загинуло близько 50 та поранено близько 110 військовослужбовців цієї частини.

Також неабиякий резонанс у російському суспільстві викликає загибель в російсько-українській війні вищих і старших офіцерів“, – йдеться в повідомленні.

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