Вселенський патріарх приїде в Польщу, щоб підтримати українських біженців

Вселенський патріарх Варфоломій

Вселенський патріархат Варфоломій прийняв запрошення президента Польщі Анджея Дуди відвідати його країну, щоб підтримати численних біженців з України.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться в комюніке від 22 березня, яке оприлюднене на сайті Константинопольського патріархату.

Зазначається, що глава Польщі запросив Вселенського патріарха, “щоб благословити, розрадити та зміцнити незліченну кількість біженців, які опинилися в країні після початку війни в Україні”.

“Його Всесвятість, отримавши також подібне запрошення від предстоятеля Православної церкви Польщі Блаженнійшого Митрополита Варшавського Сави, має намір прийняти його та відвідати там тимчасові притулки для біженців у супроводі високопреосвященнійшого старшого митрополита Халкідонського Еммануїла та Великого синкелла отця Якова Крочака”, – повідомили з Фанару.

Нагадаємо, за інформацією польських прикордонників, станом на ранок 18 березня кількість біженців з України в Польщі перевищила 2 мільйони осіб. В основному це жінки і діти.

Ця цифра, ймовірно, включає і тих людей, які, тікаючи від війни, не планують залишатись у Польщі довше і поїдуть в інші країни Європи.

Влада й суспільство Польщі надають величезну гуманітарну підтримку українським переміщеним особам.

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