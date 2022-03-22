Вселенський патріарх приїде в Польщу, щоб підтримати українських біженців

Вселенський патріархат Варфоломій прийняв запрошення президента Польщі Анджея Дуди відвідати його країну, щоб підтримати численних біженців з України.
Як передає “Новинарня“, про це йдеться в комюніке від 22 березня, яке оприлюднене на сайті Константинопольського патріархату.
Зазначається, що глава Польщі запросив Вселенського патріарха, “щоб благословити, розрадити та зміцнити незліченну кількість біженців, які опинилися в країні після початку війни в Україні”.
“Його Всесвятість, отримавши також подібне запрошення від предстоятеля Православної церкви Польщі Блаженнійшого Митрополита Варшавського Сави, має намір прийняти його та відвідати там тимчасові притулки для біженців у супроводі високопреосвященнійшого старшого митрополита Халкідонського Еммануїла та Великого синкелла отця Якова Крочака”, – повідомили з Фанару.
Нагадаємо, за інформацією польських прикордонників, станом на ранок 18 березня кількість біженців з України в Польщі перевищила 2 мільйони осіб. В основному це жінки і діти.
Ця цифра, ймовірно, включає і тих людей, які, тікаючи від війни, не планують залишатись у Польщі довше і поїдуть в інші країни Європи.
Влада й суспільство Польщі надають величезну гуманітарну підтримку українським переміщеним особам.
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