В Україні сформовано понад 100 добровольчих формувань, – уповноважений

Нині в Україні вже сформовано понад 100 добровольчих формувань.
Про це заявив уповноважений президента України з питань взаємодії з громадськими об’єднаннями та добровольчими формуваннями, які беруть участь у забезпеченні національної безпеки Андрій Ляхович під час брифінгу у Медіацентрі “Україна” вдень 22 березня.
За його словами, до добровольчих підрозділів увійшли переважно особи з бойовим досвідом, які, наприклад, через поранення, вік або інші причини не змогли потрапити до лав ЗСУ та тероборони.
Окремо Ляхович відзначив важливість ухваленого закону, який зрівняв у пільгах добровольців, що захищають Україну, та бійців ЗСУ.
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