В окупантів залишилося боєприпасів та їжі на три дні, – Генштаб

Російські окупанти мають запаси боєприпасів та продовольства не більше ніж на три дні.
Про це вранці у вівторок, 22 березня, повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.
Аналогічна ситуація з пальним. Не вдалося організувати трубопровідне сполучення.
Суттєвих змін в положені та характері дій сил оборони не було. На Донецькому та Луганському напрямках противник намагається просунутись та закріпитись, але успіху там нема.
Росіяни продовжують проводити агресивну пропаганду, націлену на військових Білорусі, про необхідність воювати з Україною.
На тимчасово окупованих територіях Луганської області вороги надалі проводять хаотичну мобілізацію “громадян” “ЛНР”. При цьому, значна частина жителів не підтримує політику окупантів, не має бажання брати до рук зброю та переховується від представників окупаційної влади. З людьми, що мають російські паспорти, підписуються контракти, хто має лише паспорт псевдореспубліки – той оформлюється як доброволець.
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