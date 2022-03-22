У Сєвєродонецьку рашисти обстріляли лікарню, де були діти. Виникла пожежа

Фото: пресслужба ДСНС

У Сєвєродонецьку Луганської області окупанти атакували дитячу лікарню, почалася пожежа. Рятувальники евакуювали 22 людини.

Про це вдень у вівторок, 22 березня, інформує пресслужба ДСНС.

“У Сєвєродонецьку російські нелюди відкрили вогонь по дитячій лікарні. У результаті сталося загоряння даху. Наші рятувальники оперативно евакуювали сім маленьких пацієнтів та 15 дорослих (вісім з яких – це лікарі) у безпечне місце”, – йдеться в повідомленні.

ДСНС звертає увагу, що Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Попасна, Новодружеськ, Тошківка вкотре потерпають від обстрілів російської армії.

За минулу добу на Луганщині внаслідок обстрілів сталося понад два десятки пожеж в багатоповерхових і житлових будинках, горіли господарчі споруди, гаражі, заклад загальної освіти та об’єкти інфраструктури.

“ДСНС Луганської області не вистачає рятувальників, щоби встигнути на всі виклики щодо пожеж чи руйнувань внаслідок обстрілів. Але попри втому та ворожі обстріли надзвичайники продовжують виконувати завдання за призначенням”, – додали в пресслужбі.

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