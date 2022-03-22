ССО показали, як палять на світанку росіян. ВІДЕО

Скріншот із відео

Сили спеціальних операцій ЗСУ спалили ще трохи військової техніки й особового складу окупантів на одному з напрямків. Відповідний допис поширила пресслужба ССО вранці у вівторок, 22 березня. Відео підписали віршем. На останніх секундах чути спів півня. “Промінь б’є в попіл, світанок здіймає.

Півник вкраїнський до співу стає.

Десь на узбіччі русня догоряє,

“Кукуріку” над тілами лунає,

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Редактор: Людмила Кліщук