Російські літаки скинули на Маріуполь дві надпотужні авіабомби, – “Азов”

Фото з ТГ-каналу Азов-Маріуполь

Російські літаки скинули на Маріуполь дві надпотужні авіабомби.

Про це у вівторок, 22 березня, повідомив полк “Азов”.

“Ворог продовжує цинічно нищити український Маріуполь. Російська авіація сьогодні скинула дві надпотужні авіабомби. Місто зазнало ще більших руйнувань. Вже вкотре стає зрозуміло, що окупантів не цікавить місто Маріуполь, вони хочуть зрівняти його з землею та зробити з нього попелище мертвої землі”, – йдеться в повідомленні.

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