Під Харковом ЗСУ знищили російські артустановки “Акація”. ВІДЕО

Під Харковом воїни Збройних сил України знищили ворожу батарею самохідних артилерійських установок 2С3 “Акація”.

Про це ввечері у вівторок, 22 березня, інформує “Радіо Свобода”.

“Момент зафіксований на відео, яке є у розпорядженні “Схем”. За даними військових, армія РФ “готувалась завдати удару по мирному місту”, – йдеться в повідомленні.

Також артилеристи на Харківщині влучили у ще одну російську самохідну артилерійську установку – гаубицю 2С3 – та знищили два КамАЗи з боєкомплектами.

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