Під Харковом ЗСУ знищили російські артустановки “Акація”. ВІДЕО

Під Харковом воїни Збройних сил України знищили ворожу батарею самохідних артилерійських установок 2С3 “Акація”.
Про це ввечері у вівторок, 22 березня, інформує “Радіо Свобода”.
“Момент зафіксований на відео, яке є у розпорядженні “Схем”. За даними військових, армія РФ “готувалась завдати удару по мирному місту”, – йдеться в повідомленні.
Також артилеристи на Харківщині влучили у ще одну російську самохідну артилерійську установку – гаубицю 2С3 – та знищили два КамАЗи з боєкомплектами.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 27 – 22.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!