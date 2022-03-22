Окупанти обстріляли Бровари – снаряд влучив у завод

Російській військові обстріляли з артилерії місто Бровари у Київській області, снаряд впав на територію одного зі заводів.
Про це вдень у вівторок, 22 березня, інформує пресслужба офісу генпрокурора.
“22 березня збройні сили РФ здійснили артилерійський обстріл міста Бровари Київської області. Снаряд влучив на територію одного із заводів, пошкодивши сім автобусів та господарські споруди”, – йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, жертв немає.
За цим фактом розслідують провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.
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