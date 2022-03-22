Окупанти обстріляли Бровари – снаряд влучив у завод

Фото: пресслужба ОГП

Російській військові обстріляли з артилерії місто Бровари у Київській області, снаряд впав на територію одного зі заводів.

Про це вдень у вівторок, 22 березня, інформує пресслужба офісу генпрокурора.

“22 березня збройні сили РФ здійснили артилерійський обстріл міста Бровари Київської області. Снаряд влучив на територію одного із заводів, пошкодивши сім автобусів та господарські споруди”, – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, жертв немає.

За цим фактом розслідують провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 27 – 22.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ