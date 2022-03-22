Облогою Маріуполя керує генерал-полковник Мізінцев, котрий очолював “операцію” РФ у Сирії

Генерал Мізінцев

Облогою міста Маріуполь керує особисто генерал-полковник російської армії Михайло Мізінцев, який раніше очолював “операцію” росіян в Сирії. Саме він віддавав накази бомбити пологовий будинок та драмтеатр у місті, де ховалися місцеві жителі зі своїми дітьми.

Про це повідомив речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук.

“Облогою Маріуполя керує особисто генерал-полковник Михайло Мізінцев, який керував операцією в Сирії. Начальник національного центру управління обороною російської федерації з грудня 2014 року, генерал-полковник з 2017 року”, – написав Братчук.

За його словами, саме Мізінцев наказував бомбити пологовий будинок, дитячу лікарню, драмтеатр, будинки мирних жителів.

“Це він знищує Маріуполь, як раніше знищував сирійські міста”, – наголосив Братчук.

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