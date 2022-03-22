На Сумщині окупанти викрадають шкільні автобуси, “швидкі” й авто цивільних

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На Сумщині російські загарбники викрадають шкільні автобуси, пожежні та машини “швидкої”, автомобілі мирних мешканців.

Про це вдень у вівторок, 22 березня, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Лише за минулі дві доби військові Російської Федерації викрали на Сумщині 10 автомобілів.

“Ймовірно, це робиться для того, щоби під виглядом мирних жителів прорватися до інших міст”, – зазначив глава ОВА.

Якщо окупанти викрали ваш автомобіль, терміново повідомте на 102. Вкажіть марку, колір автівки та її державний номер.

Важливо контролювати, щоби машини з рашистами не заїжджали в населені пункти через гуманітарні коридори чи будь-які інші шляхи.

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