“Мама загинула швидко. Потім дім згорів. Похоронив її біля дитсадка”: записка мешканця оточеного Маріуполя. ФОТО

Фото: телеграм-канал Азов-Маріуполь

Також там намальована карта місця поховання мами Дмитра.

“Дима (…) сын Толика (…) Передайте: Дима, мама погибла 9 марта 2022 г. Умерла быстро. Потом дом сгорел. Дима, прости меня, что не уберег. Я маму похоронил возле детсадика. Я тебя люблю”, – йдеться у записці.

У мережі опублікували записку з оточеного російськими військами Маріуполя Донецької області.

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