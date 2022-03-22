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До Франції на лікування прибули 20 українських онкохворих дітей

22/03/2022 18:56

На лікування до Франції з України прибули 20 дітей з онкологічними захворюваннями. Їх особисто зустріла перша леді Бріжит Макрон. Діти отримають необхідне лікування та допомогу.

Про це вдень у вівторок, 22 березня, інформує пресслужба президента.

“Я тут тому, що ми з Оленою Зеленською домовилися, що вас приймемо. У Франції вам дуже раді та піклуватимуться про вас, а ми з першою леді України будемо обмінюватися інформацією про ваш стан”, – сказала Макрон.

“Рейси життя” для українських онкохворих діток із зон бойових дій організували з перших тижнів війни завдяки домовленостям між дружиною президента Оленою Зеленською та першими леді інших країн, керівництва та міністерств охорони здоров’я, а також завдяки співпраці волонтерських і медичних організацій.

“Є ті, у кого в ці страшні часи – одразу дві війни. Одна та, що руйнує їхні домівки й міста. Інша – особиста, з хворобою. Саме такі два фронти нині в діток з онкологією. Ми можемо евакуювати їх з однієї війни та допомогти виграти іншу”, – зазначила Зеленська.

Вона сподівається, що Україна зможе переправити на лікування всіх, хто цього потребує, щоби діти повернулися здоровими в мирну країну.

Завдяки ініціативі з організації “рейсів життя” загалом з України евакуювали понад 300 маленьких пацієнтів із онкологією та їхніх батьків для продовження лікування у клініках Європи, США та Канади.

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