Деякі продукти в зоні бойових дій видаватимуть безкоштовно: СПИСОК

Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання в умовах воєнного стану.
Про це йдеться в постанові уряду від 20 березня 2022 р. № 328.
Так, у регіонах, на території яких тривають активні бойові дії, забезпечення продовольчими товарами здійснюється безоплатно.
Постановою затверджено порядок безоплатної видачі населенню продовольчих товарів та перелік продуктів. Під час видачі товарів населенню допустиме відхилення ± 20%.
Крім того, уряд постановив закупити 10 млн пакетів пластикових з ручками місткістю до 12 кілограмів та 3 млн пакетів місткістю до 3 кілограмів.
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