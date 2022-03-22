Воїни 58 омпбр показали рубрику “Було – стало” про 5 російських гаубиць. ФОТО

Воїни 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського звітують про результати роботи на фронті.
Як інформує пресслужба бригади вдень у вівторок, 22 березня, у рубриці “Було – стало” українські захисники показали купу металобрухту із п’яти ворожих гаубиць “Мста-Б” та знищений боєкомплект.
“Результат роботи богів війни “виговців” у двох діях.
Дія 1. Було:
– п’ять одиниць 152-мм гаубиць “Мста-Б” – цілі, справні, боєздатні;
– ящики з боєкомплектом.
Дія 2. Стало:
Гаубиці, які склеїли станини, та підірваний боєкомплект”, – резюмували в бригаді.
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