Воїни 58 омпбр показали рубрику “Було – стало” про 5 російських гаубиць. ФОТО

Гаубиці, які склеїли станини, та підірваний боєкомплект”, – резюмували в бригаді.

“Результат роботи богів війни “виговців” у двох діях.

Як інформує пресслужба бригади вдень у вівторок, 22 березня, у рубриці “Було – стало” українські захисники показали купу металобрухту із п’яти ворожих гаубиць “Мста-Б” та знищений боєкомплект.

Воїни 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського звітують про результати роботи на фронті.

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