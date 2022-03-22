Без електрики, зв’язку й під постійним ворожим вогнем: гуманітарна катастрофа в Чернігові

Чернігів після одного з обстрілів, 17 березня 2022 року

Чернігів уже понад тиждень залишається без електроенергії, там фактично немає зв’язку і значні перебої з продуктами. При цьому з міста виїхало близько половини мешканців.

Про це сказав міський голова Чернігова Владислав Атрошенко в інтерв’ю “Українській правді“.

“Ми вже більше тижня не маємо електроенергії. І у нас сьогодні немає навіть можливості відновити електрику. Навіть якщо це зробити технічно, цього вистачить на годину, максимум дві”, – зауважив мер.

Він також розповів, що непоодинокими є випадки, коли під час бомбардувань загиблі годинами лежать на тротуарі – тому що без зв’язку неможливо додзвонитися і забрати тіло до моргу.

“Дуже багато людей втратили роботу і вже не мають можливості купити їжу. До того ж асортимент у магазинах значно погіршився, постачання в місто фактично немає.

…Також немає можливості зберігати продукти. І люди змушені більше їжі готувати у надзвичайних умовах. Вони просто на вулиці розпалюють вогнища. Це вкрай важко через постійні обстріли. І тут також є питання антисанітарії”, – додав Атрошенко.

За його оцінками, з Чернігова виїхало вже більше половини мешканців. Залишаються ж передусім люди, які потребують опіки, яким нікуди їхати.

Як наголосив мер, міській владі надзвичайно складно давати раду всім викликам у місті, а також опікуватися людьми, які не можуть доставити собі воду або ліки.

При цьому, за словами Атрошенка, останніми днями кількість обстрілів з боку військ РФ суттєво збільшилася.

“Російська армія свідомо обстрілює житлові мікрорайони. Ці обстріли відбуваються абсолютно хаотично і націлені на те, щоб залякати людей ще більше”, – переконаний очільник міста.

Скільки в Чернігові зруйновано будівель, за словами мера, рахувати немає сенсу – адже ці цифри змінюються щогодини.

“У нас зруйновані сотні будинків у місті. По нам було випущено кілька десятків крилатих ракет. Для розуміння: через падіння однієї ракети руйнується все житло у радіусі 30 метрів. У радіусі 50-100 метрів зі стін вибиває електропроводку”, – пояснив Атрошенко.

Він також зазначив, що місто потребує багато запчастин – наприклад, для функціонування водопостачання.

“Ці запасні частини закінчуються, а волонтери нам не можуть в цьому допомогти. Нам потрібна тут допомога уряду. Нам потрібно, щоб уряд відновив постачання життєво важливих для функціонування міста деталей”, – сказав мер.

Він також повідомив, що вже кілька разів отримував від російських загарбників пропозиції “здати” Чернігів.

“Я подібні СМСки надсилаю до Служби безпеки. А з невідомих номерів не беру слухавку. Пару таких пропозицій було. Приходять дивні СМСки дивного змісту, на які я просто не реагую”, – зазначив мер.

“Ми Чернігів нікому не здамо. Хочу, щоб вся Україна це почула”, – наголосив Атрошенко.

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