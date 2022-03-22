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Українця звільнили з ресторану в Баден-Бадені за відео про напад РФ на Україну

22/03/2022 20:54

Власники ресторану Rizzi у німецькому курортному місті Баден-Баден звільнили працівника за його відеозвернення до росіян через війну РФ проти України.

Про це ввечері у вівторок, 22 березня, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у фейсбуці.

“Одесита Ігоря Голода, який працював в місцевому ресторані Rizzi, звільнили за його відеозвернення до росіян через війну Росії проти України. За наявною інформацією, керівництву ресторану, орієнтованого на російськомовне населення Баден-Бадена, не сподобалася правда про тисячі загиблих мирних українських громадян, більше сотні вбитих дітей, десятки вщент зруйнованих міст внаслідок агресії російських військ”, – написав Кулеба.

МЗС України вже забезпечує звільненого українця необхідною консульською допомогою.

“Мій сигнал усім путінферштеєрам – прихильникам Путіна в Німеччині та інших країнах – ви такі ж як пілоти російських літаків, які вбивають українських мирних громадян. За вашої мовчазної згоди або відкритої підтримки вже двадцять сім днів поспіль українські діти ховаються в підвалах від російських бомб. Загинули вже 117 та поранені 155 дітей. Дорослі не можуть поховати своїх близьких через обстріли артилерії. Ви теж несете відповідальність за воєнні злочини російської армії в Маріуполі, Харкові, Сумах, Волновасі, Херсоні та інших куточках України”, – написав Кулеба.

Ігор Голод на своїй сторінці у фейсбуці написав, шо працював в ресторані барменом і його звинуватили в расизмі, а потім звільнили.

“Насилу нам із дружиною вдалося вивезти наших родичів із зони військових дій. Вони не хотіли покидати свою країну, їх змусила війна. Їм потрібна наша підтримка зараз. Але в Німеччині ми теж не в безпеці. На мою дружину напали, мені пишуть погрози”, – написав він.

Голод також опублікував відео, яке він записав про напад Росії на Україну.

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