Home / Україна / Політика / Зеленський про формати компромісів з Росією: Ми прийдемо до референдуму

Зеленський про формати компромісів з Росією: Ми прийдемо до референдуму

21/03/2022 23:52

Будь-які формати компромісів із Росією будуть винесені в Україні на референдум.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський 21 березня в інтерв’ю кільком європейським суспільним мовникам, зокрема каналу UA: Перший (“Суспільне”).

За словами Зеленського, це стосується, зокрема, питань гарантій безпеки та окупованих територій Донбасу та Криму.

“Ми всі вже розуміємо. Нас не беруть [до НАТО], тому що бояться Росію. Ось і все. І нам треба заспокоїтись, сказати, що “окей, інші гарантії безпеки”. Є країни НАТО, які хочуть бути гарантами безпеки, які, на жаль, не можуть нам запровадити стовідсоткове членство в Альянсі, але готові робити все те, що повинен був би робити альянс, якщо б ми були членами Альянсу. І я вважаю, що це нормальний компроміс”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що говорив про необхідність винесення питань на референдум із представниками України на переговорах із Росією.

“Я пояснював усім переговорним групам; коли ви говорите про всі ці зміни, і вони можуть бути історичними, ми нікуди не дінемось, ми прийдемо до референдуму. Народ повинен буде сказати і дати відповідь на ті чи інші формати компромісів. А ось якими вони будуть — це вже питання нашої розмови і розуміння між Україною й Росією. Тому і будь-якому випадку я готовий піти на все, якщо моя ця хода буде з нашим народом”, – додав президент.

У цьому ж інтерв’ю голова держави заявив, що Україна “фізично” не може виконати ультимативні вимоги Росії.

“Треба нас всіх знищити, тоді їхній ультиматум буде автоматично виконаний. Наприклад, “віддайте нам Харків, Маріуполь, Київ”. Ні харків’яни, ні маріупольці, ні кияни, ні президент – ми не можемо цього зробити. І ми навіть це бачимо в окупованих містах, у Мелітополі, в Бердянську, коли вони заходили – люди не віддають їм. Вони піднімають прапори – люди знімають… Тому я й відповів – ми можемо виконати ультиматум тільки, коли нас не буде”, – сказав Зеленський.

Читайте також:
У Херсоні окупанти шукають зрадників для нової влади і референдуму за “ХНР”. Облрада чинить опір

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Зеленський про формати компромісів з Росією: Ми прийдемо до референдуму

Будь-які формати компромісів із Росією будуть винесені в Україні на референдум. Про це заявив президент України Володимир Зеленський 21 березня в інтерв’ю кільком європейським суспільним мовникам, зокрема каналу UA:...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse