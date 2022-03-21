Уряд запускає комплексну програму підтримки переселенців: що вона передбачає

Денис Шмигаль. Фото: пресслужба Кабміну

Уряд реалізовує масштабну програму з допомоги громадянам України, які вимушено покинули свої домівки через бойові дії.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у відеозверненні в понеділок, 21 березня.

“Гроші, робота, житло. Три основні напрямки, які охоплює ця програма”, – сказав прем’єр.

Держава виплатить кожному переселенцю в Україні мінімальну грошову щомісячну допомогу в сумі 2 тисячі гривень. Виплати здійснюватимуться через “Дію”, на картку в банку.

“Також 3 тисячі гривень будуть виплачені на кожну дитину, яка через війну, через всі ці жахіття вимушено переїхала в більш безпечні регіони”, – додав Шмигаль.

Крім того, уряд розпочинає програму працевлаштування всіх переселенців.

Для цього держава виплачуватиме роботодавцям, які беруть на роботу переселенців із постраждалих регіонів, по 6,5 тис. грн за кожного працевлаштованого.

Прем’єр-міністр також нагадав, що тиждень тому уряд ухвалив рішення про механізм компенсації комунальних витрат громадам, які надають безкоштовний прихисток переселенцям у школах, садочках, будинках культури та комунальних установах.

“Тепер ми доповнюємо програму, щоби компенсацію за комунальні платежі також отримували сім’ї, які приймають переселенців у себе вдома. Всі ті, хто відгукнувся на біду, надав дах переселенцям, надав безкоштовний прихисток, отримуватимуть 450 грн в місяць за кожного, кому допомогли, на компенсацію комунальних послуг”, – сказав глава Кабміну.

Усі три напрямки програми вже затверджено урядом. Їхня реалізація починається 21 березня з реєстрації тимчасових переселенців територіальними громадами та ЦНАПами.

Із 30 березня запрацює реєстрація через “Дію”.

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