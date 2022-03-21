“Українські сапери сором’язливо мовчать”: підірвано російський ЗРК “Тор М1”

Фото: Генштаб ЗСУ

Ще один російський зенітний ракетний комплекс “Тор М1” виведено з ладу під час його вторгнення на територію України.

Про це повідомив у понеділок, 21 березня, пресцентр Генштабу ЗСУ.

“Російський ЗРК “Тор М1” не зміг доїхати куди мав – якісь дірки на дорозі. Хто б це міг зробити? Українські сапери сором’язливо мовчать…”, – йдеться в повідомленні.

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