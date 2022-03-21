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Україна не зможе виконати ультиматум РФ, – Зеленський

21/03/2022 18:46

Україна не зможе виконати ультиматум Російської Федерації, адже для його виконання необхідно повністю знищити український народ.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у інтерв’ю європейським ЗМІ, передає Суспільне вдень у понеділок, 21 березня.

“Україна не зможе виконати ультиматум. Ми не зможемо це фізично зробити. Як це можна зробити? Треба нас усіх знищити – тоді їхній ультиматум буде автоматично виконаний. Наприклад, “віддайте нам Харків, віддайте нам Маріуполь, віддайте нам Київ”. Ні харків’яни, ні маріупольці, ні кияни, ні Президент – ми не зможемо це зробити. Ми навіть це бачимо в окупованих містах.

У Мелітополі, Бердянську, у цьому напрямку. Коли вони (російські війська, – “Н”) заходять, люди не віддають. Вони піднімають прапор, люди знімають. Вони вбили людину, так, люди сховалися, але вночі прийшли і знову зняли прапор. Що ви хочете? Усіх нас знищити? Ми можемо виконати ультиматум лише тоді, коли нас не буде”, – наголосив глава Української держави.

Він підкреслив, що ультиматуми не принесуть Російській Федерації жодних результатів у процесі війни з Україною.

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