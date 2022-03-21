Україна не зможе виконати ультиматум РФ, – Зеленський

Володимир Зеленський на робочому місці 24 лютого 2022 року

Україна не зможе виконати ультиматум Російської Федерації, адже для його виконання необхідно повністю знищити український народ.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у інтерв’ю європейським ЗМІ, передає Суспільне вдень у понеділок, 21 березня.

“Україна не зможе виконати ультиматум. Ми не зможемо це фізично зробити. Як це можна зробити? Треба нас усіх знищити – тоді їхній ультиматум буде автоматично виконаний. Наприклад, “віддайте нам Харків, віддайте нам Маріуполь, віддайте нам Київ”. Ні харків’яни, ні маріупольці, ні кияни, ні Президент – ми не зможемо це зробити. Ми навіть це бачимо в окупованих містах.

У Мелітополі, Бердянську, у цьому напрямку. Коли вони (російські війська, – “Н”) заходять, люди не віддають. Вони піднімають прапор, люди знімають. Вони вбили людину, так, люди сховалися, але вночі прийшли і знову зняли прапор. Що ви хочете? Усіх нас знищити? Ми можемо виконати ультиматум лише тоді, коли нас не буде”, – наголосив глава Української держави.

Він підкреслив, що ультиматуми не принесуть Російській Федерації жодних результатів у процесі війни з Україною.

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