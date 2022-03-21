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У Рубіжному рашисти обстріляли школу та будинок

21/03/2022 18:39

У Рубіжному на Луганщині російські загарбники обстріляли школу та приватний будинок, у підвалі яких, ймовірно, дорослі і діти.

Про це в понеділок, 21 березня, повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у фейсбуці.

“У Рубіжному загарбники поцілили у приватний житловий будинок, за попередньою інформацією, у підвали можуть перебуває троє дітей. Через постійні обстріли рятувальники поки що не можуть дістатися до місця. Також у Рубіжному російські війська обстріляли загальноосвітню школу, через що загорівся дах закладу. В підвалі, ймовірно, перебувають люди. Наразі в місті горять понад 10 будинків. Обстріли не вщухають”, – написав очільник області.

Він зазначив, що рятувальники чекають на “тишу” і негайно вирушать людям на допомогу.

У Сєвєродонецьку рятувальники ліквідували масштабну пожежу на площі понад 3000 кв. м. Загиблих та постраждалих немає, констатував керівник ОВА.

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