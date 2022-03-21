У Росії заборонили Facebook і Instagram за екстремізм

Тверський суд міста Москва заборонив у Російській Федерації Facebook та Instagram за екстремістську діяльність.

Про це вдень у понеділок, 21 березня, інформують так звані росЗМІ.

Рішення почнуть виконувати негайно.

Російська Генеральна прокуратура заявила, що “екстремістська інформація загрожує як окремим людям, так і суспільству загалом”, передає “Економічна правда”.

Росіяни вважають, що компанія нібито порушує власні правила, “дозволяючи заклики до вбивств російських військових”.

Раніше техгігант Meta дозволив користувачам Facebook та Instagram у деяких країнах закликати до насильства проти російських солдатів на їхнього тлі вторгнення в Україну.

У рішенні суду зазначається, що заборона не поширюється на месенджер WhatsApp, а “лише за використання сервісів людей карати не будуть”.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 26 – 21.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

З офіційної групи “Вконтакте” росіянам розсилають правду про війну з Україною