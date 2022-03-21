У Росії заборонили Facebook і Instagram за екстремізм

Тверський суд міста Москва заборонив у Російській Федерації Facebook та Instagram за екстремістську діяльність.
Про це вдень у понеділок, 21 березня, інформують так звані росЗМІ.
Рішення почнуть виконувати негайно.
Російська Генеральна прокуратура заявила, що “екстремістська інформація загрожує як окремим людям, так і суспільству загалом”, передає “Економічна правда”.
Росіяни вважають, що компанія нібито порушує власні правила, “дозволяючи заклики до вбивств російських військових”.
Раніше техгігант Meta дозволив користувачам Facebook та Instagram у деяких країнах закликати до насильства проти російських солдатів на їхнього тлі вторгнення в Україну.
У рішенні суду зазначається, що заборона не поширюється на месенджер WhatsApp, а “лише за використання сервісів людей карати не будуть”.
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