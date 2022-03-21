У Києві затримали чоловіка, який виклав у TikTok фото військової техніки біля ТРЦ, по якому рашисти згодом вдарили “Кинджалом”

Згорілий після влучання російської ракети ТРЦ в Подільському районі Києва

У Києві затримали місцевого мешканця, що сфотографував і виклав в інтернет рух української військової техніки поблизу ТРЦ в Подільському районі, який рашисти пізніше атакували ракетою “Кинджал”.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

В оприлюдненому відео затриманий Павло Артем’єв розповідає, що опублікував у мережі TikTok фото українських самохідних гаубиць “Акація”, відзняте 24 лютого (зауважмо, що це був перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли українських користувачів іще не попереджали про величезну шкоду від оприлюднених фото й відео пересування українських військ, обстріляних ворогом об’єктів тощо).

Він просить “пробачення в тих, кому завдав болю” своїм вчинком, та закликає всіх не повторювати його помилок.

“Свідомо чи несвідомо цей чоловік попрацював корегувальником для ворога – встановить слідство”, – зазначили в СБУ.

Як писала “Новинарня“, пізно ввечері 20 березня у великий торговельно-розважальний центр у Подільському районі Києва влучила російська ракета. ТРЦ повністю згорів, загинуло 8 людей (працівники центру).

Пошкоджень також зазнали шість сусідніх будинків, три з яких наразі залишаються непридатними до життя.

21 березня міністерство оборони РФ провело пресконференцію, на якій відкрито відзвітувало про те, що ракетним ударом із застосуванням гіперзвукового комплексу “Кинджал” було знищено “базу націоналістів у непрацюючому торговельному центрі на околиці Києва”.

При цьому в міноборони рашистів попередили, що обстріли України “Кинджалами” триватимуть.

Українські спецслужби вкотре закликають громадян не викладати в мережу фото та відео українських блокпостів, військових об’єктів та техніки і наслідків влучання російських снарядів. Адже їх використовують окупанти при плануванні подальших обстрілів.

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