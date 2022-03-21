У Києві та області знову вводять посилену комендантську годину

У Києві та Київській області запроваджується посилена комендантська година із 20:00 21 березня до 07:00 23 березня.
“Відсьогодні, 21 березня, із 20:00 у Києві та Київській області запроваджується посилена комендантська година. Вона триватиме до 07:00 23 березня.Без спецперепусток буде заборонено пересування містом!”, – йдеться в повідомленні.
У КМДА попереджають, що в цей період виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття.
Там наголосили також, що цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп.
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