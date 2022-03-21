Росія завдала двох ракетних ударів по полігону на Рівненщині

Росія завдала двох ракетних ударів по одному з загальновійськових полігонів Рівненської області.
Про це вранці в понеділок, 21 березня, повідомив очільник ОДА Віталій Коваль.
“26-й день війни. Сьогодні на Рівненщині три рази лунала повітряна тривога. По одному з загальновійськових полігонів завдано два ракетних удари”, – повідомив він.
На місці атаки працює комісія, деталі повідомлять згодом.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 26 – 21.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!