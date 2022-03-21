Росія завдала двох ракетних ударів по полігону на Рівненщині

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Росія завдала двох ракетних ударів по одному з загальновійськових полігонів Рівненської області.

Про це вранці в понеділок, 21 березня, повідомив очільник ОДА Віталій Коваль.

“26-й день війни. Сьогодні на Рівненщині три рази лунала повітряна тривога. По одному з загальновійськових полігонів завдано два ракетних удари”, – повідомив він.

На місці атаки працює комісія, деталі повідомлять згодом.

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