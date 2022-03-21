Повітряні сили ЗСУ шукають твіттер-менеджера

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Повітряні сили Збройних сил України шукають твітер-менеджера. Про це у понеділок, 21 березня, повідомило агентство з працевлаштування Lobby X. Обов’язкові вимоги: досвід ведення Твіттер-сторінок державних установ/громадських організацій на міжнародну аудиторію

відмінне володіння англійською мовою Умови роботи: волонтерство

дистанційний формат роботи

часткова зайнятість: 1/4 тайм CV надсилайте на apply@thelobbyx.com з темою “Твіттер-менеджер до Повітряних сил” Читайте також:

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Редактор: Людмила Кліщук