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По Житомирській області росіяни вперше вдарили з “Градів”, є загиблі

21/03/2022 14:37

Житомирщину вперше обстріляли з “Градів”, є загиблі. 

Про це 21 березня під час щоденного брифінгу повідомив голова Житомирської обласної Віталій Бунечко. 

За його словами, обстрілів знову зазнала Народицька територіальна громада.

“Сьогодні понеділок, 21 березня. Двадцять шостий день війни. Нічого нового не повідомлю. Перманентні обстріли Народицької територіальної громади. Вчора (20 березня – ред.) ворог, напевно, вперше застосував за попередніми даними, “Гради”. Було випущено по Народицькій територіальній громаді – по населеному пункту Селець. Загинули три військовослужбовці, одна цивільна особа. Стріляють на півночі області. Ми й далі продовжуємо укріплювати рубежі”, – сказав Віталій Бунечко, якого цитує “Суспільне”.

Нацполіція області на своїй сторінці у мережі Facebook повідомила, що поліцейські зафіксували два факти падіння ракет поблизу Житомира та Коростишева.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи відповідних підрозділів, зібрано речові докази та інші свідчення воєнних злочинів. Попередня кваліфікація подій – стаття 438 Кримінального кодексу України. 

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