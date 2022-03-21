“Заходиш у будь-яку квартиру і береш, що хочеш”: СБУ оприлюднила докази мародерства рашистів

Служба безпеки оприлюднює нові докази мародерства російських окупантів в Україні.
Про це вдень в понеділок, 21 березня, інформує пресцентр СБУ.
“СБУ має безліч доказів, що мародерство серед окупантів набуло таких масштабів, що скоро стане їхньою єдиною метою перебування в Україні”, – йдеться в повідомленні.
Загарбники охоче вихваляються родичам про свої “здобутки”. Черговий інтервент на нових перехоплених розмовах каже, що розбагатіти в Україні – не проблема: заходиш у будь-яку квартиру і береш, що хочеш.
Російський військовий телефонує дружині з української SIM-карти, яку “знайшов” разом із мобільним телефоном. Але це не єдиний його трофей. Вихваляється годинником за 40 тисяч, Play Station-4 та 80 тисячами гривень.
Щоби вразити дружину, переводить цю суму в рублі. Правда, за довоєнним курсом. Каже, що це еквівалент 240 тисяч рублів. “Добытчик”, вочевидь, ще не знає, як санкції знецінили їхню валюту, зазначають в СБУ.
Окупант розповідає, що дехто з його “колег” “приїде додому – і закриє іпотеку”.
“Та поки орки фантазують, як витрачатимуть награбоване, українські військові нищать їх на всіх фронтах. І наша перемога зовсім скоро!”, – наголошують в СБУ.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 26 – 21.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!