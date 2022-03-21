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“Заходиш у будь-яку квартиру і береш, що хочеш”: СБУ оприлюднила докази мародерства рашистів

21/03/2022 17:41

Служба безпеки оприлюднює нові докази мародерства російських окупантів в Україні.

Про це вдень в понеділок, 21 березня, інформує пресцентр СБУ.

“СБУ має безліч доказів, що мародерство серед окупантів набуло таких масштабів, що скоро стане їхньою єдиною метою перебування в Україні”, – йдеться в повідомленні.

Загарбники охоче вихваляються родичам про свої “здобутки”. Черговий інтервент на нових перехоплених розмовах каже, що розбагатіти в Україні – не проблема: заходиш у будь-яку квартиру і береш, що хочеш.

Російський військовий телефонує дружині з української SIM-карти, яку “знайшов” разом із мобільним телефоном. Але це не єдиний його трофей. Вихваляється годинником за 40 тисяч, Play Station-4 та 80 тисячами гривень.

Щоби вразити дружину, переводить цю суму в рублі. Правда, за довоєнним курсом. Каже, що це еквівалент 240 тисяч рублів. “Добытчик”, вочевидь, ще не знає, як санкції знецінили їхню валюту, зазначають в СБУ.

Окупант розповідає, що дехто з його “колег” “приїде додому – і закриє іпотеку”.

“Та поки орки фантазують, як витрачатимуть награбоване, українські військові нищать їх на всіх фронтах. І наша перемога зовсім скоро!”, – наголошують в СБУ.

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Україна

“Заходиш у будь-яку квартиру і береш, що хочеш”: СБУ оприлюднила докази мародерства рашистів

Служба безпеки оприлюднює нові докази мародерства російських окупантів в Україні. Про це вдень в понеділок, 21 березня, інформує пресцентр СБУ. “СБУ має безліч доказів, що мародерство серед окупантів набуло...

Війна з Росією

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